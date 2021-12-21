Прокуратура проверит жалобы сотрудников «Well&Fit» на невыплаты зарплаты Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Красноярского края подключилась к решению проблемы с невыплатой зарплаты сотрудникам сети фитнес-центров «Well&Fit». Ведомство попросило оставшихся без денег людей прийти и подать заявления.

— Организована проверка по сообщениям СМИ о нарушении трудовых прав, невыплате заработной платы работникам сети фитнес-клубов в Красноярске. Работники, чьи права нарушены, могут обратиться с заявлением о защите их трудовых прав в прокуратуру Советского района города, — рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

Напомним, что о зарплатных долгах стало известно на прошлой неделе. Новый владелец сети Олег Пашков заявил, что долги накопило старое руководство. 20 ноября команда Пашкова посмотрела счета и увидела, что образовалась задолженность перед сотрудниками за 2,5 месяца. А старый директор уволилась за неделю до обнаружения проблем.

Ушли следом и работники, которым выдали только мизерную «белую» часть заработка. Впрочем, руководство клуба намерено просто нанять новых сотрудников.

КОНКРЕТНО

Прокуратура Советского района Красноярска

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