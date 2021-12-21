В красноярском аэропорту увеличат число мест для самолетов, чтобы развивать грузовой авиахаб Фото: Мария ЛЕНЦ

В краевом правительстве продолжается работа над расширением возможностей красноярского аэропорта. В частности, развития направления грузоперевозок. В очередной раз вопрос был поднят на совещании, которое провели региональные парламентарии, сообщает сайт «Дела.ру».

Председатель правительства Юрий Лапшин и председатель совета директоров группы компаний «Волга-Днепр» Алексей Исайкин сошлись во мнении, что перрону требуется реконструкция. Она позволит увеличить число стояночных мест для воздушных судов, если будет расширена площадь бетонных покрытий.

Но одним ремонтом вопрос не решить. Также необходимо проработать создание единой логистической платформы.

Не исключили в правительстве и то, что в будущем будет заключен договор с железной дорогой на мультимодальную доставку.

«Сейчас мы сформулировали для себя стратегию фундаментальной трансформации. Мы хотим из простых перевозчиков перейти в другую категорию, стать полноценным логистическим интегратором. Чтобы обеспечить доставку не «аэропорт-аэропорт», а доставку до двери, до потребителей. Пилотная часть этой трансформации, мы надеемся, может быть реализована в Красноярске», - сказал Алексей Исайкин.

Впереди у обеих сторон составление актуальной дорожной карты и определение форматов продолжительного взаимодействия.