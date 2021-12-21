Красноярский край преодолел очередной всплеск распространения ковида: четвертая волна миновала Фото: Мария ЛЕНЦ

Четвертая волна распространения коронавируса в Красноярском крае подошла к своему логическому завершению. О снижении числа пациентов с этой болезнью заявил на заседании регионального правительства министр здравоохранения края Борис Немик.

Он отметил: за минувшую неделю в стационарах региона на 10% снизилось число заболевших. На амбулаторном лечении жителей региона тоже поубавилось. Сразу на 20%.

Поэтому было принято решение вновь частично перепрофилировать коечный фонд инфекционных госпиталей. Теперь там будет оказываться плановая медицинская помощь, как и раньше.

Всего в Красноярском крае за сутки наличие коронавирусной инфекции подтвердилось у 652 человек. 38 пациентов скончались.