Добавили по 100 рублей: в Красноярском крае увеличили выплаты «детям войны» Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителям Красноярского края, которые пережили Великую Отечественную войну в детском возрасте и тем, кто имеет статус «Дети погибших защитников Отечества», добавили к существующим выплатам сто рублей депутаты заксобрания региона. Сумма пособия с 1 января следующего года будет составлять не 400, а 500 рублей.

— В Красноярском крае количество получателей данной ежемесячной социальной выплаты составляет порядка 108,9 тысяч человек. Для этого в краевом бюджете предусмотрено свыше 631 млн рублей, — пояснила министр социальной политики Ирина Пастухова.

Она также отметила, что если потребуется, то бюджет будет скорректирован.

Пока окончательное решение по повышению размера выплат официально не принято, однако на первом совещании все депутаты проголосовали единогласно «за».