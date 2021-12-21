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Общество21 декабря 2021 17:00

На двух загруженных красноярских перекрестках изменят схему движения

С 30 января дорожная обстановка должна упроститься на перекрестках улиц Судостроительной и Семафорной, а также на пересечении Воронова, Краснодарской и Армейской
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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На двух загруженных красноярских перекрестках изменят схему движения

На двух загруженных красноярских перекрестках изменят схему движения

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские чиновники продолжают разгружать дороги города от пробок. На этот раз власти предложили изменить схемы движения транспорта на двух популярных перекрестках. В первом случае инициатива затронет правобережье, а во втором — район Зеленой рощи, сообщили в департаменте городского хозяйства.

Так, на пересечении улиц Судостроительной и Семафорной водители смогут поворачивать налево с двух полос.

— Мониторинг интенсивности движения показал, что со стороны улицы Матросова с правой полосы направо поворачивают всего 20 машин в час. А прямо едут 260. В то же время из левой полосы в тот же промежуток времени поворот осуществляют 380 машин, — пояснили в ведомстве.

Перекресток улиц Воронова, Краснодарской и Армейской тоже предварительно промониторили. В итоге власти пришли к выводу, что необходимо разрешить поворот налево двух полос.

Чтобы водители не путались, ориентируясь на привычные схемы, к 30 января на этих участках дороги установят знаки «Направление движения по полосам», а летом нанесут разметку на асфальте.