В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 38 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

21 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 652 человек, умерло – 38. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 167 515 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 635 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 151 170 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 38 человека. Общей сложности от болезни скончался 8 245 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 50 490 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 264 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 138. Проведено тестов на коронавирус всего 4 530 342, из них за последние сутки 2 201, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.