Бюджет Красноярска впервые в истории по доходам превысит 40 миллиардов рублей. Фото: мэрия Красноярск

Впервые в истории городской бюджет Красноярска по доходам превысил 40 миллиардов рублей. В пресс-службе мэрии сообщают, что проект бюджета готовился в течение нескольких месяцев.

Так, расходы бюджета на 2022 год увеличились на 1,1 млрд рублей за счет собственного капитала. Они будут направлены на развитие городской инфраструктуры:

- строительство и ремонт дорог – 513,4 миллиона рублей (в том числе на дорогу к строящейся школе на Бугаче, детском саду №16 и развитие доступности в Солнечном);

- реконструкцию школ – 133,4 миллиона рублей (устранение аварийности здания школы);

- на подготовку к празднованию 400-летия Красноярска – 349,5 миллионов рублей;

- строительство спорткомплекса с бассейном на Водопьянова, 9 – 50 миллионов рублей.

Таким образом, доходы бюджета Красноярска составят 40,7 миллиардов рублей, расходы – 41,8 миллиардов рублей.

- В 2017 году доля муниципального долга в собственных доходах составляла 87,6%. В начале 2021 года Красноярск впервые за десятилетнюю историю перешагнул психологическую планку в 50% долга. Работа по уменьшению долговой нагрузки на бюджет по-прежнему останется одним из приоритетных направлений работы финансистов , - рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин.

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