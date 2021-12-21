Александр Усс провел рабочую встречу с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Фото: правительство Красноярского края

Губернатор Красноярского края Александр Усс обсудил вопрос развития региона с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко. Глава региона рассказал о перспективах развития Красноярска и Норильска.

Александр Усс рассказал, что на 2022 год в Красноярском крае сформирован беспрецедентно большой бюджет – 329 миллиардов рублей. При этом государственный дол снизился со 105 до 70 миллиардов людей, и есть предпосылки на дальнейшее снижение.

- Значительные средства вкладываются в благоустройство городов и районов, а также в подготовку к 400-летию Красноярска. И столица края, и город Норильск должны стать максимально комфортными для жизни, а также раскрыть весь свой туристический потенциал. Мы рассчитываем, что реализация комплексного плана поможет Норильску достойно встретить 70-летний юбилей, - сказал Александр Усс.

В свою очередь Валентина Матвиенко заявила о желании посетить Норильск в 2023 году, чтобы оценить эффект от реализации всего задуманного перед юбилеем. В ответ глава региона пригласил председателя Совфеда пройти по Енисею от Красноярска до Дудинки на новом лайнере «Андрей Дубенский».