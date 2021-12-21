В Красноярске утвердили рекомендации по размещению нестационарных торговых павильонов Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске утвердили план по размещению торговых павильонов и кафе. Как сообщают в департаменте градостроительства, правила носят рекомендательный характер.

В методичке описано, как должны выглядеть павильоны, установленные в Красноярске. В разработке рекомендаций приняли участие не только архитекторы и дизайнеры, но и представители бизнеса.

Так, следуя рекомендациям, предприниматели должны учитывать архитектурный стиль города.