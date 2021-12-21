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Общество21 декабря 2021 9:41

В Красноярске утвердили рекомендации по размещению нестационарных торговых павильонов

В разработке рекомендаций принимали участие архитекторы, бизнесмены и дизайнеры
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске утвердили рекомендации по размещению нестационарных торговых павильонов

В Красноярске утвердили рекомендации по размещению нестационарных торговых павильонов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске утвердили план по размещению торговых павильонов и кафе. Как сообщают в департаменте градостроительства, правила носят рекомендательный характер.

В методичке описано, как должны выглядеть павильоны, установленные в Красноярске. В разработке рекомендаций приняли участие не только архитекторы и дизайнеры, но и представители бизнеса.

Так, следуя рекомендациям, предприниматели должны учитывать архитектурный стиль города.