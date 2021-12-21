В Красноярском крае коллективный иммунитет жителей против коронавируса достиг 56,7%

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае активно формируется коллективный иммунитет жителей против коронавируса – по данным ЦУР иммунитет достиг 56,7%. По состоянию на 21 декабря в регионе первым компонентом привились 1 261 000 человек, завершили вакцинацию 1 101 000 жителей. Многие уже начали ревакцинироваться – повторно сделали прививку 264 000 края.

Фото: ЦУР

Примечательно, что среди городов лидируют Дивногорск и Красноярск – там около 62% привитых. Среднекраевые темпы вакцинации опережают в Шарыповском (83,3%), Ирбейском (71,6%), Туруханском (66,5%), Мотыгинском (66%) и Балахтинском (63,5%) районах.

Фото: ЦУР

Отметим, что в Красноярске за неделю впервые вакцинировались больше 10 тысяч человек.