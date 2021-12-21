В 2022 году в Красноярске отремонтируют улицу Пограничников

Улица Пограничников. Фото: пресс-служба администрации Красноярска

В Красноярске постепенно формируется план дорожного ремонта на 2022 год. Первым утвержденным объектом в нем стала улица Пограничников. Дорожный ремонт там решено провести за средства городского бюджета.

Эта улица имеет стратегическое значение. Она находится в промышленной зоне, по ней движется большой поток машин, обеспечивающих жизнедеятельность городских объектов, а также транзитный транспорт. Дорога находится в плохом состоянии. Покрытие сильно изношено, не обеспечена пешеходная безопасность. В течение нескольких лет на состояние этой улицы поступают жалобы и нарекания со стороны водителей, пешеходов и надзорных органов.

Ремонт выполнят на участке от улицы Ястынская до дома по адресу Пограничников, 2. Его протяженность – 3,8 км. В прошлые годы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», а также по другим программам в этом микрорайоне был выполнен капитальный ремонт Ястынской, построены новые участки дорог. Ремонт на Пограничников станет логичным дополнением работы по приведению в порядок улично-дорожной сети в этой части города.

Предполагается провести весь комплекс дорожных работ. Прежде всего, будут заменены бортовые камни и два слоя асфальтобетонного покрытия. Бортовые камни будут вибропрессованные, а асфальт – высокой прочности – щебеночно-мастичный. Также на улице приведут в порядок все тротуары. Будет обеспечена пешеходная доступность к остановкам общественного транспорта. Они будут соответствовать современным требованиям безопасности. Там оформят нормативные заездные карманы, бортовые камни, прилегающие к посадочным площадкам, будут повышены, чтобы было удобно откидывать аппарели при заезде в автобусы маломобильных горожан, установят новые остановочные павильоны, лавочки, урны, информационные указатели.

Некоторые остановки будут перенесены, так как по современным требованиям посадочные площадки, при движении автобусов в одну и другую сторону, не должны находиться по разные стороны от пешеходного перехода, расположенного между ними. Причем пешеходный переход должен располагаться так, чтобы люди, выходящие из автобусов, обходили транспорт только сзади.

Все тротуары и спуски к пешеходным переходам будут обустроены с понижениями для маломобильных горожан, остановки и заходы на пешеходные переходы оснастят тактильной плиткой.

Также на улице заменят все светофорное оборудование: будут установлены 30 пешеходных и 61 транспортный светофор. На расстоянии пятидесяти метров в каждую сторону от пешеходного перехода будут установлены ограждения. Существующий разделитель потоков транспорта также частично отремонтируют, менять его полностью не предполагается, так как он находится в удовлетворительном состоянии. После ремонта на улице появится новая разметка и весь комплекс необходимых дорожных знаков, а все светофоры будут включены в единую систему управления транспортом.

В ближайшее время на электронной площадке госзакупок начнутся торги по поиску подрядчиков. Начальная цена контракта – 167,7 млн рублей.

Улица Пограничников – первый объект, утвержденный в плане дорожного ремонта 2022 года. Также в следующем сезоне в Красноярске продолжится ремонт улицы Маерчака, запланирован ремонт на Абытаевской и улице Красной Армии. О планах дорожного ремонта этих и других объектов будет сообщаться по мере их утверждения, в том числе после общественного обсуждения плана работ по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», о которых проинформируют дополнительно.