В Красноярске на Матросова засыпали опасную горку. Фото: ГИБДД Красноярск

21 декабря в Красноярске на Матросова в Свердловском районе засыпали стихийную горку, выходящую на проезжую часть. Как сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярска, это первый опасный склон, уничтоженный текущей зимой.

Сообщения об опасной горке появились в соцсетях еще 20 декабря. На Матросова дети облюбовали опасный стихийный склон, который они использовали в качестве горки для катания. В итоге на место приехали инспекторы ГИБДД и засыпали горку песком.

В ведомстве сообщают, что обезвреженный склон стал первым опасным аттракционом, который был ликвидирован этой зимой.

- Госавтоинспекторы обращаются к красноярцам и рекомендуют при обнаружении стихийных снежных горок, расположенных вблизи проезжей части, сообщать в ЕДДС по номеру 005 либо в ГИБДД, - сообщает пресс-служба ГИБДД Красноярска.