В новогодние праздники на Октябрьском мосту в Красноярске запретят остановку и парковку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущих новогодних праздниках запретят остановку и парковку на Октябрьском мосту. В мэрии Красноярска сообщают, что это сделано для обеспечения безопасности.

В праздничные дни на остров Татышев повышается транспортный поток, что приводит к заторам и создает опасные ситуации, так как водители начинают парковаться на мосту.

- Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:00 в период с 30 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, - передают в мэрии Красноярска.