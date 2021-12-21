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Общество21 декабря 2021 6:24

В новогодние праздники на Октябрьском мосту в Красноярске запретят остановку и парковку

Мера связана с обеспечением безопасности
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В новогодние праздники на Октябрьском мосту в Красноярске запретят остановку и парковку

В новогодние праздники на Октябрьском мосту в Красноярске запретят остановку и парковку

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске на грядущих новогодних праздниках запретят остановку и парковку на Октябрьском мосту. В мэрии Красноярска сообщают, что это сделано для обеспечения безопасности.

В праздничные дни на остров Татышев повышается транспортный поток, что приводит к заторам и создает опасные ситуации, так как водители начинают парковаться на мосту.

- Ограничения будут действовать с 00:00 до 23:00 в период с 30 декабря 2021 года до 9 января 2022 года, - передают в мэрии Красноярска.