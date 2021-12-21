В Красноярске завершился очередной этап благоустройства кладбища Бадалык. Фото: городская администрация

В Красноярске завершился очередной этап благоустройства кладбища Бадалык, работы завершены на двух участках. Как сообщает пресс-служба мэрии, обустроены новая аллея почетных захоронений и плановый участок.

Новую аллею почетных захоронений благоустроили в районе улицы Ремесленной, начали с участка со сложным рельефом. Там смонтировали водоотвод, установили баки для сбора стоков и очистную систему. Кроме того, появились ограждения, освещение и туалет.

Следующий этап благоустройства запланирован на 2022 год. Будут обустроены еще 100 захоронений на аллее Славы. Все могилы будут составлять единый образ.

- Для оформления почетных захоронений на Ремесленной разработан единый регламент оформления надмогильных сооружений. Там не предполагается оградок, а также регламентирована высота, ширина и цвет надгробных памятников. Есть правила и для размещения зеленых насаждений, - передают в городской администрации.

На плановом участке благоустроено 6,4 гектара территории. Здесь появились пешеходные дорожки, площадки для сбора мусора и подъездные пути.