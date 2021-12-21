В красноярском поселке построят школу на 100 мест за 645 миллионов рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

На севере Красноярского края в поселке Хета под Хатангой построят школу на 100 учеников. Как сообщает член комитета по развитию северных и арктических территорий краевого парламента Сергей Сизоненко, на возведение школы выделено 645 миллионов рублей.

Строить школу в одном из самых труднодоступных поселков края будут в течение трех лет. В 2022 году из краевой казны на возведение будет выделено 270 миллионов, в 2023 – 275, в 2024 году – 100 миллионов.

Сейчас ведется поиск подрядчиков. По плану в новой школе будут обучаться также дети из соседних поселков. Добавим, что в поселке есть школа, но она была построена еще в 70-е годы.