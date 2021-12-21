В Норильске в ДТП с автобусом погиб 26-летний мужчина. Фото: ГИБДД Красноярск

Утром 21 декабря на 6 километре трассы Норильск-Алыкель произошло ДТП между автобусом и легковым автомобилем, в котором погиб 26-летний водитель последнего. В ГИБДД Красноярского края сообщают, что в автобусе никто не пострадал.

Как сообщают в ГИБДД, 26-летний водитель Мазды выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом МАЗ. В итоге молодой человек скончался до приезда скорой. В автобусе ехали водитель и пассажир, никто из них не пострадал.

- Сотрудники ГИБДД призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения и выбирать скорость, позволяющую контролировать транспортное средство с учетом погодных и дорожных условий, - добавили в пресс-служба красноярской госавтоинспекции.