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Общество21 декабря 2021 2:32

В Красноярске новогодние елки и горки начнут работать без торжественного открытия

Всему виной коронавирус
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярске новогодние елки и горки начнут работать без торжественного открытия

В Красноярске новогодние елки и горки начнут работать без торжественного открытия

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новогодние елки и горки в Красноярске останутся без торжественного открытия. Об это сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

Всему виной ситуация с коронавирусом. При этом дополнительных ограничений вводить не планируется.

Добавим, что праздничные елки начали устанавливать в различных районах города с осени. Сейчас они работают почти по всему Красноярску.

Открытие ледовых горок запланировано на текущей неделе. Однако конкретная дата пока не объявлена.