В Красноярске новогодние елки и горки начнут работать без торжественного открытия Фото: Мария ЛЕНЦ

Новогодние елки и горки в Красноярске останутся без торжественного открытия. Об это сообщает пресс-служба мэрии Красноярска.

Всему виной ситуация с коронавирусом. При этом дополнительных ограничений вводить не планируется.

Добавим, что праздничные елки начали устанавливать в различных районах города с осени. Сейчас они работают почти по всему Красноярску.

Открытие ледовых горок запланировано на текущей неделе. Однако конкретная дата пока не объявлена.