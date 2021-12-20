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Здоровье20 декабря 2021 9:58

В Красноярском крае за сутки от коронавируса скончались 36 человек

Стопокоронавирус опубликовал статистику на 20 декабря 2021 года
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: Мария ЛЕНЦ

20 декабря в Красноярском крае коронавирусом заразился еще 642 человека, умерло – 36. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 166 863 человек.

Продолжается прирост случаев выздоровления. За сутки вылечилось от коронавируса еще 649 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 150 535 пациентов.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стал еще 36 человек. Общей сложности от болезни скончался 8 207 пациент.

- Под медицинским наблюдением на дому находится всего 51 364 контактных человека, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 3 674 человека. Снято с медицинского наблюдения за последние сутки – 4 094. Проведено тестов на коронавирус всего 4 528 141, из них за последние сутки 5 772, - добавляет пресс-служба Роспотребнадзора Красноярского края.