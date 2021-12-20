Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-19°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 9:23

Горняки помогли модернизировать детский сад в Красноярском крае

Благодаря их поддержке создана особая система освещения
Полина КУЗНЕЦОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Горняки не первый год помогают детскому саду. Фото предоставлено компанией

Горняки не первый год помогают детскому саду. Фото предоставлено компанией

В селе Переясловка Рыбинского района Красноярского края горняки помогли модернизировать детский сад. Всего на ремонт здания АО «Красноярсккрайуголь» (актив компании «Русский Уголь») направило один миллион рублей. На средства компании в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Переясловский детский сад «Шалунья» приобрели электромонтажное оборудование и выполнии капитальный ремонт системы электроснабжения. В преддверии зимнего праздника горняки сделали малышам из Переясловки новогодний подарок. В детском саду создали специальную схему освещения, которая учитывает особенности психологии ребенка и обеспечивает создание реалистичных теней и хорошую цветопередачу. Кроме того, при монтаже электрооборудования соблюден максимальный уровень безопасности, чтобы не допустить возможности прикосновения ребенка к токоведущим частям.

Детский сад «Шалунья» введен в эксплуатацию в 1955 году, его наполняемость рассчитана на 75 мест или 4 разновозрастные группы. Фактически ежедневно детский сад посещают 71 воспитанник.

– Коллектив нашего «Переясловского детского сада «Шалунья» выражает благодарность АО «Красноярсккрайуголь» и лично генеральному директору компании Андрею Владимировичу Ваулину за оказанную благотворительную помощь, – поблагодарила горняков заведующая МБДОУ «Переясловский детский сад «Шалунья» Татьяна Цыбина. – На протяжении долгих лет горняки поддерживают нас в решении серьезных проблем нашей образовательной организации, всегда отзываются на наши просьбы. Надеемся и в дальнейшем на плодотворное сотрудничество.

На средства компании были приобретены дидактические столы для занятий. Фото предоставлено компанией

На средства компании были приобретены дидактические столы для занятий. Фото предоставлено компанией

Добавим, что взаимодействие АО «Красноярсккрайуголь» и МБДОУ «Переясловский детский сад «Шалунья» длится не один год. На средства компании были отремонтированы система отопления детского сада и кровля здания, заменены оконные блоки и часть блоков дверных, приобретены дидактические столы и мягкие модули для физического развития в каждую группу. С 2018 года вклад АО «Красноярсккрайуголь» в содержание и материальное обеспечение Переясловского детского сада «Шалунья» составил более 3,3 млн рублей.