Горняки помогли модернизировать детский сад в Красноярском крае

Горняки не первый год помогают детскому саду. Фото предоставлено компанией

В селе Переясловка Рыбинского района Красноярского края горняки помогли модернизировать детский сад. Всего на ремонт здания АО «Красноярсккрайуголь» (актив компании «Русский Уголь») направило один миллион рублей. На средства компании в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Переясловский детский сад «Шалунья» приобрели электромонтажное оборудование и выполнии капитальный ремонт системы электроснабжения. В преддверии зимнего праздника горняки сделали малышам из Переясловки новогодний подарок. В детском саду создали специальную схему освещения, которая учитывает особенности психологии ребенка и обеспечивает создание реалистичных теней и хорошую цветопередачу. Кроме того, при монтаже электрооборудования соблюден максимальный уровень безопасности, чтобы не допустить возможности прикосновения ребенка к токоведущим частям.

Детский сад «Шалунья» введен в эксплуатацию в 1955 году, его наполняемость рассчитана на 75 мест или 4 разновозрастные группы. Фактически ежедневно детский сад посещают 71 воспитанник.

– Коллектив нашего «Переясловского детского сада «Шалунья» выражает благодарность АО «Красноярсккрайуголь» и лично генеральному директору компании Андрею Владимировичу Ваулину за оказанную благотворительную помощь, – поблагодарила горняков заведующая МБДОУ «Переясловский детский сад «Шалунья» Татьяна Цыбина. – На протяжении долгих лет горняки поддерживают нас в решении серьезных проблем нашей образовательной организации, всегда отзываются на наши просьбы. Надеемся и в дальнейшем на плодотворное сотрудничество.

На средства компании были приобретены дидактические столы для занятий. Фото предоставлено компанией

Добавим, что взаимодействие АО «Красноярсккрайуголь» и МБДОУ «Переясловский детский сад «Шалунья» длится не один год. На средства компании были отремонтированы система отопления детского сада и кровля здания, заменены оконные блоки и часть блоков дверных, приобретены дидактические столы и мягкие модули для физического развития в каждую группу. С 2018 года вклад АО «Красноярсккрайуголь» в содержание и материальное обеспечение Переясловского детского сада «Шалунья» составил более 3,3 млн рублей.