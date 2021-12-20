«Единая Россия» запустила акцию «Ёлка желаний»

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В Красноярском крае партия «Единая Россия» дала старт акции «Ёлка желаний».

Первым снял шар с детским новогодним желанием секретарь регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Алексей Додатко. Он исполнит мечту 9-летнего Саши Ворона из Красноярска. Саша учится в третьем классе, является инвалидом по зрению, увлекается роботетхникой. У Деда Мороза Саша попросил квадрокоптер.

- В ближайшее время передам подарок Саше и поздравлю с наступающими праздниками. Очень хорошо, когда Новый год начинается с добрых дел. Уверен, не только те, кто получает подарки, но и те, кто их дарит, будут встречать 2022 год с хорошим настроением. Мы с нашей партийной командой постараемся приблизить праздник и сделать так, чтобы новогоднее настроение было у каждой семьи. Благодаря неравнодушным людям, желания исполняются, а дети продолжают верить в новогоднюю сказку, - отметил Алексей Додатко.

Следом новогоднее чудо для детей из Красноярского края устроят активисты партии, депутаты всех уровней, волонтеры, добровольцы. Единороссы исполнят и желания детей, направленые на федеральный сайт проекта, и собранные партийцами в каждом муниципальном образовании нашего края.

Помимо «Ёлки желаний» в предновогодние дни пройдут и традиционные партийные акции, в ходе которых новогодние подарки и знаки внимания получат врачи и сотрудники медицинских учреждений, их пациенты, ветераны и дети.