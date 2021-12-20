Жительница Железногорска при покупке искусственной ёлки в интернет-магазине лишилась 10 000 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Попытка создать новогоднюю атмосферу за пару недель до праздника для жительницы Железногорска закончилась обидной потерей 10 000 рублей. Женщина хотела заказать домой красивую искусственную ёлочку но нарвалась на мошенников и лишилась денег. Как сообщают в МВД, заведено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Женщину завлекла красочная реклама в соцсетях – «альпийские» красавицы-ёлки под два метра, заснеженные лапы и встроенные гирдянды. Связавшись с продавцом, жительница Железногорска сделала заказ, оплатила покупку и стала ждать трек-номер для отслеживания доставки своей ёлки, но ответа не получила.

Тогда горожанка отправилась искать отзывы об интернет-магазине и поняла, что нарвалась на аферистов. Написала заявление в полицию, там завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

В полиции призываю жителей региона не совершать покупки через непроверенные сайты. Злоумышленники пользуются предпраздничной суетой и активно рекламируют в соцсетях несуществующие товары или услуги. Перед оплатой в незнакомом интернет-магазине в обязательном порядке нужно поискать отзывы.