На правом берегу Красноярска с 14 до 16 часов прогремят взрывы

Фото: Мария ЛЕНЦ

На красноярском правом берегу в месторождении «Торгашинское» с 14 до 16 часов будут производиться взрывные работы. Как сообщают в пресс-службе администрации, радиус опасной зоны - 550 метров.

О начале и завершении работ жителей предупредят звуковыми сигналами. Горожан просят не пугаться и не предпринимать каких-либо действий.

Значение и порядок звуковых сигналов в зоне проведения работ:

первый сигнал «предупредительный» - один продолжительный сигнал сиреной – подается при вводе опасной зоны;

второй сигнал «боевой» - два продолжительных сигнала сиреной – перед взрывом;

третий сигнал «отбой» - три коротких сигнала сиреной – после окончания проведения взрывных работ.