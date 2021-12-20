В красноярском «Роевом Ручье» родились четыре пингвинёнка

Фото: Роев Ручей

В красноярском парке флоры и фауны «Роев Ручей» у пары пингвинов Мотя и Толстая родились малыши – 4 новорожденных птенца стали вторым поколением, появившимся на свет в Сибири. Как рассказали в зоопарке, один из новоиспеченных родителей, пингвин Мотя, также был рожден в «Роевом Ручье».

Пингвины появились в парке еще в 2011 году. Тогда из ЮАР привезли 9 африканских птиц, которые успешно акклиматизировались, прижились и уже неоднократно давали потомство. Птицы стали любимчиками красноярцев – за десять лет число особей увеличилось до 14, многие пары несколько раз становились родителями. В этот раз потомством обзавелись пингвины Мотя и Толстая.

Орнитологи внимательно наблюдали за тем, как родители ухаживают за птенцами, а спустя две недели птенцов впервые взвесили и сделали инъекцию витаминов, чтобы птенцы росли здоровыми.