Жители еще нескольких населенных пунктов Красноярья смогут поздравить друзей с Новым годом онлайн

Фото: Михаил ФРОЛОВ

МТС сообщает о дальнейшем развитии сети в Красноярском крае. В селе Александровка Рыбинского района и поселке Новый Путь (ЗАТО Железногорск) появилась связь МТС. Еще в трех населенных пунктах запущен скоростной интернет МТС.

В Александровке живут чуть более 600 человек, в поселке Новый Путь – более 700 человек. Скоростной интернет от МТС появился в поселках Логовой Емельяновского района, Можарском Козульского района, селе Беллык Краснотуранского района – всего доступ к цифровым услугам МТС получили более трех тысяч человек

Они смогут многие важные процессы, от пользования госуслугами до вопросов получения медицинской помощи, перевести в онлайн, общаться с родственниками и друзьями через социальные сети. Детям из этих населенных пунктов будут доступны творческие онлайн мастер-классы творческой благотворительной программы МТС «Поколение М», которая поддерживает талантливых детей из регионов. Через онлайн-платформу ребята смогут обучаться изобразительному искусству, вокалу, тележурналистике и другим творческим направлениям и заявить о себе через конкурсы проекта.