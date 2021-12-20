В Красноярском крае задержаны двое подозреваемых в краже лодок и мототехники на 1 миллион рублей

Скриншот: МВД

В Красноярском крае сотрудники полиции задержали подозреваемых в краже лодок и мототехники, стоимостью около 1 миллиона рублей. Как сообщают в МВД, двое подозреваемых арестованы на два месяца, им грозит до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, двое злоумышленников 30 и 42 лет при помощи подручных средств открывали замки, проникали в гаражи и вывозили оттуда мототехнику, лодки, электроинструменты и прочее ценное имущество. Награбленное мужчины прятали в заранее выкопанную яму на даче одного из подозреваемых в деревне Ермолаево, а затем далее продавали технику в Новосибирске.

Во время обысков у задержанных в гараже нашли похищенное на общую сумму около 1 млн рублей. Было заведено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас злоумышленникам предъявлено обвинение в совершении 5 преступлений на территории Красноярска, Канска и Уяра. Двоих мужчин будут также проверять на причастность совершения аналогичных преступлений на территории края.