В Красноярском крае намечается тенденция по снижению заболеваемости коронавирусом

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В Красноярском крае стала намечаться тенденция по снижению заболеваемости ковидом, правда пока это явление не носит устойчивый характер. Как сообщил глава регионального Роспотребнадзора Дмитрий Горяев в своем телеграмм-канале, за предыдущие 2 недели количество заболевших на 100 тысяч населения снизилось со 176,4 до 166,3.

Главный санитарный врач края отмечает, что еще одним показателем о снижении заболеваемости стал коэффициент распространения коронавирусной инфекции Rt, который составил 0,94.

- Для снижения рисков распространения коронавирусной инфекции мною в Правительство края направлены предложения по дополнительным профилактическим мерам при проведении новогодних мероприятий для детей. Для того, чтобы после новогодних праздников ситуация с заболеваемостью не ухудшилась, во время каникул необходимо строго соблюдать все превентивные и ограничительные меры, - пишет Дмитрий Горяев.

Глава Роспотребнадзора подчеркивает, что новогодние праздники лучше отметить дома и в кругу семьи, и настоятельно рекомендует минимизировать активное посещение мест массового скопления людей.