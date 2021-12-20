В Кировском районе Красноярска возле ЗАГСа установили скамейку для влюбленных

Фото: instagram.com/mitroshkin_kirovsky

В Кировском районе Красноярска появился новый небольшой арт-объект – скамейка для влюбленных возле ЗАГСа. Как рассказал руководитель района Александр Митрошкин, несмотря на то, что такие лавочки довольно популярны в городе, новая уже обрела популярность у молодоженов.

- Сейчас такие скамейки не редкость, но это своеобразный символ любви и верности друг другу. Место выбрано не случайно - рядом с ЗАГСом Кировского района. Неудивительно, что она сразу понравилась молодоженам. Возможно, это станет славной традицией новобрачных, - отметил глава Кировского района в инстаграме.