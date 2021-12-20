В Красноярске мужчина пытался схватить 9-летнего мальчика около подъезда в Солнечном

Скриншот: видео vk.com/kras_sunny

В Красноярске взрослый мужчина пытался схватить школьника возле подъезда и куда-то его увести. Видео, где запечатлен житель Красноярска, и вырывающийся ребенок появилось в паблике микрорайона Солнечный.

ЧП произошло 18 декабря в районе 16 часов возле одного из подъездов дома 60 лет Образования СССР, 26а. Мужчина подошел к ребенку, схватил его за руку и пытался увести, но мальчишка вырвался и убежал.

В полиции пояснили, что ребёнок гулял во дворе и решил позвать на улицу своего друга. Он звонил в домофон, когда к нему подошел 45-летний мужчина, который живет в этом доме, схватил за руку и начал тянуть его от двери. Оказалось, что горожанин подумал, что ребенку угрожает опасность в подъезде и решил не пускать его туда. Мужчина пояснил, что не хотел пугать мальчика и принес ему и его маме свои извинения.

Однако местные жители отметили в комментариях, что их сосед, пытавшийся оградить ребенка от неизвестной опасности, недавно напал с ножом на лифт.