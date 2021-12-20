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Общество20 декабря 2021 2:00

В Красноярске завершили монтировать подсветку на обновленной набережной за ТЦ «Красноярье»

Мэр Сергей Ерёмин презентовал световую инсталляцию «северное сияние»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: инстаграм Сергея Еремина

Фото: инстаграм Сергея Еремина

В Красноярске завершили монтаж световой инсталляции на обновленной набережной за ТЦ «Красноярье». Новую подсветку «северное сияние» презентовал глава города Сергей Еремин в своем инстаграме.

Теперь на береговой линии появилась беседка с переливающимся фасадом.

- Теперь каждый вечер световое чудо загорается на обновлённой набережной за ТЦ «Красноярье». Прогулялся по Центральной набережной, даже отсюда можно его заметить. Разноцветные переливы под музыку завораживают. За этой магией пространства стоит серьёзная работа. Горжусь нашими специалистами! Около полугода у них ушло на то, чтобы воплотить эксклюзивную идею в жизнь, - пишет в соцсетях мэр Красноярска.

Напомним, что общественное пространство обновили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Участок набережной за ТЦ «Красноярье» условно разделен на три яруса – каждый из них реконструировали в 2021 году.