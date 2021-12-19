В Красноярском крае в ДТП с автобусом и фурой пострадали четыре человека. Фото: МВД по Красноярскому краю

19 декабря в Енисейском районе произошла авария с маршраутным автобусом и грузовиком КАМАЗ. Как сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю, пострадали четыре человека.

По данным полиции, авария произошла на 308 километре трассы Енисейск-Красноярск. 59-летний водитель КАМАЗа с прицепом ехал от Лесосибирска. На дороге грузовик занесло на встречную полосу, где он столкнулся с маршрутным автобусом №150, в салоне находилось 7 пассажиров.

В результате аварии пострадали оба водителя и два пассажира автобуса. Пострадавших отправили в больницу. Самые серьезные травмы у водителя грузовика, он в состоянии средней тяжести. Остальных после осмотра отпустили.