В красноярских Черемушках пропал заикающийся 17-летний подросток. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск

В микрорайоне Черемушки в Красноярске пропали 17-летний подросток. Об этом сообщают волонтеры в паблике «Поиск пропавших детей - Красноярск».

17-летний Максим Вешкин пропал 18 декабря. А 15:30 он ушел из реабилитационного центра «Росток» на Шевченко, 46А. Он был одет в черные шапку, куртку, кроссовки и темные спортивные штаны. Приметы: рост 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Когда быстро говорит – начинает заикаться.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении Максима, просят обратиться по номерам телефонов:

+73912 66-94-18 - ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ ОП №8 «112» - ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ 8950996606 - ВОЛОНТЁРЫ (КРУГЛОСУТОЧНО)