В ДТП с фурой на трассе под Красноярском погибли два человека. Фото: МВД Красноярский край

Смертельная авария произошла 19 декабря на 867 километре трассы Р-255 в Березовском районе Красноярского края. Как сообщает пресс-служба полиции, в ДТП погибли 2 человека.

По предварительным данным, водитель Лады Гранта пошел на обгон и выехал на встречную полосу, где влетел в фуру «Скания». В итоге погибли женщина-водитель и пассажир легкового автомобиля. Их личности пока не установлены.

- Сотрудники ГИБДД регулируют движение на данном участке. Проезд транспорта осуществляется реверсивно по одной полосе, - передают в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.