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Происшествия19 декабря 2021 5:59

В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, находившегося в розыске

Любил ездить на машине пьяным
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, находившегося в розыске

В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, находившегося в розыске

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе Красноярского края госавтоинспекторы остановили автомобиль под управлением 31-летнего мужчины. Но после проверки документов оказалось, что молодой человек находится в розыске, сообщает пресс-служба МВД по краю.

Оказалось, что мужчина лишен водительских прав, и уклоняется от суда, где рассматривалось его дело о повторной пьяной езде. На него завели сразу несколько административных дел: за управление авто без прав, отсутствие ОСАГО и езду на незарегистрированной машине.

- После составления материалов мужчина был доставлен в дежурную часть МВД России «Курагинский» для дальнейшего направления в судебный участок для рассмотрения уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», - передают в МВД по Красноярскому краю.