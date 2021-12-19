В Красноярском крае полицейские задержали мужчину, находившегося в розыске Фото: Мария ЛЕНЦ

В Курагинском районе Красноярского края госавтоинспекторы остановили автомобиль под управлением 31-летнего мужчины. Но после проверки документов оказалось, что молодой человек находится в розыске, сообщает пресс-служба МВД по краю.

Оказалось, что мужчина лишен водительских прав, и уклоняется от суда, где рассматривалось его дело о повторной пьяной езде. На него завели сразу несколько административных дел: за управление авто без прав, отсутствие ОСАГО и езду на незарегистрированной машине.

- После составления материалов мужчина был доставлен в дежурную часть МВД России «Курагинский» для дальнейшего направления в судебный участок для рассмотрения уголовного дела по статье «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость», - передают в МВД по Красноярскому краю.