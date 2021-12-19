Жительнице Красноярска грозит до 5 лет колонии за обман при покупке клубники Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске будут судить местную жительницу, которая обманула продавца клубники. Как сообщает пресс-служба МВД, женщину обвиняют в мошенничестве.

Летом 2021 года в полицию обратился продавец клубники, который сообщил, что доставил товар, но денег не получил. Оказалось, что ранее судимая красноярка заказала 5 ящиков клубники. Затем она сделала на телефоне скриншот об оплате партии на 8,5 тысяч рублей и показала при доставке. Однако деньги продавцу так и не пришли. Кроме того, полицейские выяснили, что женщина ранее по аналогичной схеме приобрела еду на 3 тысячи рублей.

- В отношении злоумышленницы следственным отделом № 6 СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Свердловский райсуд Красноярска. Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, составляет до 5 лет лишения свободы, - сообщают в МВД по Красноярскому краю.