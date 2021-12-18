Жители Красноярска в декабре получат две квитанции за отопление и воду Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Красноярска, а также двух других городов – Канска и Назарово – в декабре получат по две квитанции за отопление и потребление воды. Однако не все, а те, кто находится на прямых договорах с Сибирской генерирующей компанией. В пресс-службе компании пояснили, почему так будет и как вести себя с этим.

Первая квитанция – это расчет на потребление ресурсов в ноябре. Она пришла в начале этого месяца, как обычно. А вторая квитанция – за декабрь. И она появится после 28 декабря. В мобильном приложении и личном кабинете сумма начислений появится после 25 декабря.

- Это связано с завершением календарного года, а также наступлением новогодних каникул. В январе 2022 года квитанции не будет. Показания счетчиков необходимо передать с 15 по 24 декабря включительно, так как 25-е выпадает на выходной день. Показания счетчиков, переданные после 24-го числа, будут приняты и учтены в расчетах в следующем месяце, - пояснили в СГК.

Таким образом, лишнего платить не придется, просто немного раньше. Кстати, в компании предупредили, что те абоненты, кто воспользовались рассрочкой платы за отопление в 2021 году, задолженность нужно погасить полностью. В следующем году на просрочку будут начисляться пени.