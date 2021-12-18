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Происшествия18 декабря 2021 10:44

За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 43 миллиона рублей

Попались на удочку 197 человек
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 43 миллиона рублей

За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 43 миллиона рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

За неделю жители Красноярского края перевели мошенникам 43 миллиона рублей. Пострадали 197 человек. Такие данные на 17 декабря приводит региональная прокуратура. Все это грустно, ведь о мошенниках и схемах обмана говорят все правоохранители, социальные службы. Но все не впрок. Итого за год жертвами кибермошенников стали 8 858 жителей края. А общий ущерб составил 1 миллиард 601 миллион рублей. На эти деньги можно построить, например, в Красноярске две современные школы.

Вот один из недавних примеров, который произошел в Железногорске. На супругов вышли неизвестные, представились сотрудниками брокерской компании «Binance» и рассказали о том, что можно заработать несметное богатство, ничего не делая, только вкладывая деньги в криптовалюту. Супруги перевели мошенникам около 2 миллионов рублей. А затем – ни денег, ни биткоинов не увидели. И пришлось писать заявление в полицию. Мошенников рано или поздно найдут, а вот вернут ли они деньги – сомнительная перспектива.