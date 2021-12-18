В Красноярском крае к 2030 году весь общественный транспорт перейдет на оплату по безналу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае к 2030 году весь общественный транспорт перейдет на безналичную оплату проезда пассажиров. Система безналичного расчета будет работать во всех городах и районах. Причем к оплате будут приниматься не только специализированные транспортные карты, но и обычные банковские.

Такие планы озвучило региональное министерство транспорта. Глава ведомства Константин Димитров конкретизирует: такой способ оплаты – это не только удобство для пассажиров и оптимизация нагрузки на кондукторов. Таким образом можно будет контролировать трафик со стороны муниципальных властей.

В настоящее время расчеты за проезд по картам действуют в 29 муниципалитетах края. Это не только города – Красноярск, Ачинск, Назарово, Зеленогорск, Дудинка. Но и села – Новоселово, Шушенское. И так далее. За минувший год расчеты по картам на общественном транспорте выросли на 835 тысяч. В ближайшие пару лет безналичный расчет охватит 56 муниципалитетов.