В Красноярском крае задержали безработную женщину-наркодилера Фото: Мария ЛЕНЦ

В городе Назарово наркополицейские задержали молодую женщину, которая официально нигде не работала, а на безбедную жизнь пыталась добыть деньги, перепродавая наркотики. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Сначала поступила информация, что 32-летняя местная жительница планирует сбыть крупную партию синтетических наркотиков. Женщину взяли в разработку, проверили – сведения подтвердились. Брать решили с поличным. Дождались, когда подозреваемая затарится «товаром», затем задержали и провели личный досмотр сумочки. И там нашли два пакета общим весом 196,6 грамм. Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик, который еще называют «солью».

Дома у гражданки также нашли запрещенное вещество общим весом 35,8 грамм. И к ним – все, что нужно для сортировки на дозы для закладок: весы пакетики, изолента. Женщину заключили под стражу. И если ее вина будет доказана в суде, то домой она вернется нескоро.