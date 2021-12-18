Под Красноярском столкнулись две иномарки, погиб мужчина. Фото: ГИБДД

Под Красноярском сегодня, 18 декабря, произошла автомобильная авария, в результате которой погиб мужчина. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, случилась трагедия на 33-м километре автодороги Красноярск – Енисейск, это территория Емельяновского района.

Предварительно установлено, что за рулем «Хендай Солярис» находилась женщина водитель 1981 года рождения. По непонятным пока причинам она выехала на большой скорости на встречную полосу, где допустила столкновение с другой иномаркой – «Ниссан Блюберд». В результате полученных травм 56-летний водитель «Ниссана» скончался на месте. Пострадала и водитель «Соляриса», ее доставили в больницу, госпитализировали. Пока на месте аварии работали сотрудники ГИБДД, проводили необходимые следственные мероприятия, пришлось регулировать движение транспортных потом на данном участке.