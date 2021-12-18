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Общество18 декабря 2021 4:14

Зампредседателя правительства Красноярского края Николай Зуев уходит в отставку

Документы уже подписаны губернатором Александром Уссом
Антон БИБЕР
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Николай Зуев. Фото: официальный портал Красноярского края

Николай Зуев. Фото: официальный портал Красноярского края

Заместитель председателя правительства Красноярского края Николай Зуев уходит в отставку. Об этом сообщили на официальном портале Красноярского края.

Николай Зуев, занимающий пост заместителя председателя правительства края, по собственному желанию покидает свой пост. До 26 января 2022 года он будет находиться в отпуске. Распоряжение об увольнении подписал губернатор Александр Усс.

Николай Зуев родился 12 сентября 1973 года в Минусинске. Он занимал эту должность с сентября 2020 года, в его обязанности входила координация деятельности органов исполнительной власти, контроль министерств промышленности и экологии. Ранее с 2014 по 2019 год он руководил АО «КрасЭКо».