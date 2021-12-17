В Красноярске будут судить мужчину за двойное убийство и покушение

В Красноярске будут судить мужчину за двойное убийство Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершилось расследование уголовного дела в отношении 62-летнего красноярца, обвиняемого в убийстве двух лиц и в покушении. Как сообщает пресс-служба СК, мужчина свою вину полностью признал.

7 мая мужчина пришел в комнату квартиры на Корнетова, где ранее жил с женщиной. За пару дней до этого они расстались. Красноярец же застал ее с другим мужчиной и девушкой, которая жила в соседней комнате. Разозлившись, мужчина схватил нож и зарезал бывшую сожительницу и знакомого. Выжившая девушка пыталась помочь знакомым и набросилась на обвиняемого. В ответ он ранил ее в руку и спину.

- Раненой девушке удалось убежать с места происшествия. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная медицинская помощь, - сообщает пресс-служба СК по Красноярскому краю и Хакасии.