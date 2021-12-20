Банк Уралсиб вошел в Топ-10лучших Интернет-банков для бизнеса

Интернет-банк Уралсиб – Бизнес Online вошел в Топ-10 рейтинга лучших Интернет-банков для бизнеса сразу в двух категориях: «Компании МСБ» и «ИП без сотрудников». Рейтинги представлены компанией Markswebb в рамках исследования Business Internet Banking Rank 2021.

Эксперты Markswebb изучили самые популярные интернет-банки для предпринимателей, нашли и описали лучшие практики и впервые исследовали клиентский опыт в 10 нишевых банковских продуктах, которые являются частью экосистемы цифрового банкинга.

Исследование включало в себя кабинетное обследование каждого из интернет-банков по более чем 130 сценариям, их юзабилити-тестирование, а также серию интервью с экспертами банков и пользователями конкретных продуктов. Полученные данные были обработаны с использованием более 600 критериев, после чего на основе полученных результатов были сформированы рейтинги эффективности интернет-банков, каждый — для определенной модели компании сегмента МСБ.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Сегодня Банк Уралсиб активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в топ-10 рейтинга банков по объему кредитования МСБ в 2020 году (по данным «Эксперт РА»). По итогам 9 месяцев 2021 года «Уралсиб» увеличил объемы кредитования малого бизнеса в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.