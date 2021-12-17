Работники красноярского фитнес-клуба Well&Fit пожаловались на невыплату зарплаты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске работники фитнес-клуба Well&Fit пожаловались на задержки по зарплате. Однако новый владелец заведения Олег Пашков заявил «Проспекту Мира», что долги накопило старое руководство.

Пашков рассказал, что арендует фитнес-клуб с 1 декабря. До этого им владело другое юридическое лицо, а в долгах по зарплате виновато старое руководство. 20 ноября команда Пашкова посмотрела счета и увидела, что образовалась задолженность перед сотрудниками за 2,5 месяца. А старый директор уволилась за неделю до обнаружения проблем.

Новый владелец же объяснил сотрудникам, что выплатить зарплату им должен старый директор. Получилось, что «белую» часть работникам выплатили полностью и по всем правилам, а вот «серую» не выплатили вовсе. Дело в том, что в ноябре сотрудники должны были получить деньги за октябрь, а затем ко всем проблемам прибавился коронавирус.

С декабря же Пашков полностью выплачивает зарплату. А на место уволившихся он планирует набрать новую команду.