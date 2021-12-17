Житель Красноярска разгромил лифт и получил 10 суток ареста Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске местного жителя, разгромившего лифт в многоэтажке на Калинина, отправили под арест на 10 суток. Как сообщают в полиции, объяснить свои действия мужчина так и не смог.

Видео с камер наблюдения в лифте в соцсетях опубликовали жильцы дома на Калинина. Инцидентом заинтересовались в полиции. Сотрудники опросили соседей и выяснили, что лифт избил 24-летний жилец дома. Молодой человек не смог пояснить, зачем громил лифт, но признался, что в этот момент был пьян.

- В отношении красноярцы участковые составили административный протокол по статье «Мелкое хулиганство». Рассмотрев данный протокол суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком 10 суток, - передают в МВД по Красноярскому краю.