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Происшествия17 декабря 2021 7:24

Красноярские следователи завершили расследование дела подростка, обманувшего мать пропавшего Никиты Воронина

Поиски исчезнувшего мальчика продолжаются
Антон НИКИТИН
Антон НИКИТИН
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Красноярские следователи завершили расследование дела подростка, обманувшего мать пропавшего Никиты Воронина

Красноярские следователи завершили расследование дела подростка, обманувшего мать пропавшего Никиты Воронина

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске завершилось расследование мошенничества в отношении матери Никиты Воронина. Как сообщает пресс-служба СК по краю, перед судом предстанет 17-летний житель Воронежа.

14-летний Никита Воронин пропал в июне 2021 года в Козульском районе. На поиски мальчика направились и полицейские, и следователи, и волонтеры. Ориентировки Никиты распространялись в соцсетях, в том числе и его матерью. Там с ней связался 17-летний парень из Воронежа, который заявил, что является экстрасенсом и может помочь в поисках сына.

Парень стал понемногу склонять женщину высылать ему деньги. Так, он выманил 7,5 тысяч рублей. Затем он и вовсе начал отправлять ей сообщения от имени якобы похитителей Никиты с требованием выкупить сына за 30 тысяч рублей. Для пущей убедительности воронежец даже отправлял сообщения от имени Никиты. Здесь безутешная мать поняла, что ее обманывают, и обратилась к следователям.

Тем временем, Никита Воронин все еще не найден. Поиски мальчика продолжаются полгода.