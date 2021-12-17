ВТБ в Красноярском крае и Республике Хакасия нарастил кредитный портфель на четверть

По итогам 9 месяцев 2021 года портфель кредитов ВТБ населению и бизнесу Красноярского края и Республики Хакасия увеличился на четверть, до 143,5 млрд рублей. В том числе портфель кредитов частным клиентам по итогам 9 месяцев вырос на 14% и достиг 98,7 млрд рублей. Более половины от этого объема приходится на ипотеку.

«Совершенствование цифровых сервисов делает банковские продукты простыми и удобными в оформлении, что вместе с комфортными ставками нашло свое отражение в спросе. Мы видим, что число пользователей приложения ВТБ Онлайн в Красноярском крае и Хакасии растет: по сравнению с октябрем прошлого года оно увеличилось на 20%. Жители нашего региона продолжают решать личные задачи и использовать для этого кредитные средства, а мы, в свою очередь, предоставляем финансирование, тщательно отслеживая, чтобы кредитная нагрузка была приемлемой для плательщика» - отметила управляющий ВТБ в регионе.

Корпоративный кредитный портфель ВТБ в регионе по итогам трех кварталов увеличился на 58% и приблизился к отметке 45 млрд рублей. Большую часть в его объеме составляют кредиты среднему и малому бизнесу региона - 31,2 млрд рублей, прирост за отчетный период на 121%. По словам Натальи Табаринцевой, бизнес адаптировался к работе в условиях пандемии. Банк продолжил финансировать инвестиционные проекты региональных компаний в сегменте среднего и малого бизнеса.