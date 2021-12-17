Полпред президента РФ по СФО Анатолий Серышев провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края. Фото: правительство Красноярского края

Полпред президента РФ по СФО Анатолий Серышев встретился с главой Красноярского края Александром Усс. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, речь шла о текущих и перспективных социально-экономические вопросах региона.

Особое внимание Серышев и Усс уделили вопросам исполнения поручений президента. Таких, как реализация нацпроектов, строительства детских садов, снижение загрязнения воздуха в Норильске и Красноярске. Кроме того, обсуждалась реализация инвестиционных проектов.

- Кроме того, стороны уделили внимание механизмам решения проблемных вопросов граждан – участников долевого строительства, обеспечения жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, практической реализации реформы ТКО, - добавили в пресс-службе регионального правительства.