Красноярских школьников приглашают на бесплатные новогодние мастер-классы

Технопарк Твори-гора открывает серию для всех, кто хочет проникнуться новогодним настроением и сделать подарок близкими или себе.
- В наши мастерские мы приглашаем ребят 10+. Можно приходить в компании мамы, папы, бабушки, старшего брата или с друзьями, - рассказали «Комсомольской правде» в Твори-горе. - Ждем гостей в нашем технопарке на Вавилова, 21 с середины декабря и на всех зимних каникулах. Мастер-классы ведут опытные педагоги, которые знают и любят свое дело.
Уже открыты такие мастерские:
- столярная,
- слесарная,
- кузнечная,
- керамика,
- авиамоделирование,
- прототипирование (литьё).
Что можно сделать в подарок? Например, игрушку на ёлку, волшебные сани Деда Мороза или деревянный календарь дней рождений.
Участие – бесплатное, материалы предоставляются, длительность — 2 часа.
Регистрация по ссылке: https://forms.gle/LEjui4DRrv76Box56.