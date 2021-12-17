Красноярских школьников приглашают на бесплатные новогодние мастер-классы

Технопарк Твори-гора открывает серию для всех, кто хочет проникнуться новогодним настроением и сделать подарок близкими или себе.

- В наши мастерские мы приглашаем ребят 10+. Можно приходить в компании мамы, папы, бабушки, старшего брата или с друзьями, - рассказали «Комсомольской правде» в Твори-горе. - Ждем гостей в нашем технопарке на Вавилова, 21 с середины декабря и на всех зимних каникулах. Мастер-классы ведут опытные педагоги, которые знают и любят свое дело.

Уже открыты такие мастерские:

- столярная,

- слесарная,

- кузнечная,

- керамика,

- авиамоделирование,

- прототипирование (литьё).

Что можно сделать в подарок? Например, игрушку на ёлку, волшебные сани Деда Мороза или деревянный календарь дней рождений.

Участие – бесплатное, материалы предоставляются, длительность — 2 часа.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/LEjui4DRrv76Box56.