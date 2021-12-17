Красноярская Tunguska признана лучшим региональным рестораном. Фото: dmitryzhurkin_world

Красноярская Tunguska стала лучшим региональным рестораном по версии журнала GQ. Полный список лучших заведений можно посмотреть здесь.

GQ пишет, что в 2021 году Красноярск стал главным новым гастрономическим направлением, а Tunguska признана флагманом этого тренда:

- В меню шефа Николая Боброва – переработанные и осовремененные вкусы и техники народов, живущих вдоль по течению этой реки, от горных степей на юге до арктических пустынь на севере.

В свою очередь, основатель лучшего регионального ресторана Дмитрий Журкин отметил, что очень счастлив получить награду и поблагодарил свою команду за выдающуюся работу:

- Я как никто другой знаю, каких сил, трудов и бессонных ночей вам это стоит! Вы лучшие! Вы просто невероятные! Горжусь каждым, - написал ресторатор.