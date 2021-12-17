На Глубоком обходе Красноярска произошло массовое ДТП с семью автомобилями. Фото: МВД по Красноярскому краю

Утром 17 декабря на Глубоком обходе Красноярска столкнулись 7 автомобилей. Как сообщает пресс-служба МВД, движение по трассе ограничено до одной полосы.

На 18-м километре Глубокого обхода Красноярска «КАМАЗ», ехавший со стороны Березовки, столкнулся с грузовиком «Исузу», который двигался во встречном направлении. Следом за «Исузу» ехали еще 5 автомобилей, которые не успели затормозить и врезались друг в друга. Пострадавших нет.

- В настоящее время движение осуществляется реверсивно по одной полосе и в ближайшие часы будет восстановлено, - передают в МВД по Красноярскому краю.